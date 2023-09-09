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Российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили так называемую "ДНР"

9 сентября 2023 14:48
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Валерия Пержун
редактор
Российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили так называемую "ДНР"
Российские артисты Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В так называемой "ДНР" провели праздничный концерт "к 80-летию освобождения Донбасса". В мероприятии приняли участие как откровенные любители Путина, так и артисты, ранее не комментировавшие тему войны в Украине на прямую, среди них российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Об этом пишут российские СМИ.

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Комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, ранее молчавшие о войне в Украине, приняли участие в концерте по случаю "освобождения Донбасса", тем самым поддержав Путина.

Российские юмористы приняли участие в концерте в мемориальном комплексе "Саур-Могила".

"У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди", — отметил Дорохов.

Понравилось выступать на оккупированной территории и Мусагалиеву.

"Хочется добавить к словам Дениса, что люди, которые с юмора, видят, когда человек улыбается, это настоящая награда для нас. И когда мы встречаем таких людей, которые улыбаются глазами и сердцем, а эти люди так и делают, это очень вдохновляет. Поэтому спасибо им большое, очень приятно было сегодня с ними пообщаться" , — заявил он.

К тому же, на концерте в так называемой "ДНР" выступили SHAMAN, Григорий Лепс, Ирина Дубцова и другие артисты, а также "участники спецоперации, исполнившие авторские песни".

Напомним, Ани Лорак вернулась на российское телевидение.

Ранее стало известно, что она станет судьей на российском шоу-талантов.

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