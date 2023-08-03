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Російські курсанти-пілоти навчаються, обстрілюючи українські міста

3 серпня 2023 19:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські курсанти-пілоти навчаються, обстрілюючи українські міста
Ворожа авіація. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські курсанти, які мають стати пілотами, тренуються, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави. Через те, що Росії не вистачає обізнаних фахівців, там почали готувати курсантів у швидшому темпі.

Про це пише Центр Національного Спротиву. 

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Тренування по українських містах

"Через брак кваліфікованих кадрів ворог почав пришвидшену підготовку пілотів. Курсантів-льотчиків, які тільки почали опановувати майбутню професію, ворог залучає до обстрілів мирних українців. Так, з серпня курсанти льотних училищ РФ проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області", — зазначили у повідомленні.

Ракети на території РФ

У Центрі додали, що через низький професійний рівень "пілотів" деякі ракети влучили по об'єктах на території Росії. 

"Таким чином, окупанти готують вчорашніх підлітків до війни проти України, тренуючи їх за рахунок смертей мирного населення України", — пояснили у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Ворог випустив по області з десяток БпЛА. Як повідомляють свідки, деякі дрони влучили по території Румунії.

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