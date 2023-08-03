Российские курсанты-пилоты учатся, обстреливая украинские города

Вражеская авиация. Иллюстративное фото: google.com

Российские курсанты, которые должны стать пилотами, тренируются, нанося удары по гражданской инфраструктуре нашего государства. Из-за того, что России не хватает знающих специалистов, там начали готовить курсантов в более быстром темпе.

Об этом пишет Центр Национального Сопротивления.

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"Из-за нехватки квалифицированных кадров враг начал ускоренную подготовку пилотов. Курсантов-летчиков, которые только начали осваивать будущую профессию, враг привлекает к обстрелам мирных украинцев. Так, с августа курсанты летных училищ РФ проводят практические стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по громадам Сумской области", — отметили в сообщении.

Ракеты на территории РФ

В Центре добавили, что из-за низкого профессионального уровня "пилотов" некоторые ракеты попали по объектам на территории России.

"Таким образом, оккупанты готовят вчерашних подростков к войне против Украины, тренируя их за счет смертей мирного населения Украины", — объяснили в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Враг выпустил по области десяток БпЛА. Как сообщают свидетели, некоторые дроны попали по территории Румынии.