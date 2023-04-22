Російські літаки триматимуться подалі від кордонів України: Ігнат назвав причину

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Фото: Новини.Live

ЗРК Patriot триматимуть подалі російські літаки від українського кордону. Система допоможе там, де зараз противник застосовує авіабомби з літаків СУ-35.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, Patriot триматиме російські літаки подалі від кордону України.

"Результат такий, що ми маємо вже Patriot. І ми маємо фактично весь спектр того західного озброєння, який нам обіцяли партнери. Ну і щоб "пазл" склався, його треба доповнити ще F-16. Зрозуміло, що цього очікують і пілоти, і взагалі вся Україна", — каже Ігнат.

Зазначимо, що комплаекс має значно більшу дальність, ніж С-300.

"Patriot, які прийшли — це суттєве підсилення. Ми знаємо, що комплекс має значно більшу дальність, ніж С-300, і це допоможе нам на певних напрямках, де зараз противник застосовує, зокрема, керовані авіабомби з літаків СУ-35. Чекаємо ще SAMP/T, це теж комплекс більш далекобійний, і NASAMS, який обіцяли нам норвезькі партнери", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, ми писали, що Резніков підтвердив, що ППО Patriot вже в Україні. Він зазначив, що це результат наполегливої ​​роботи під керівництвом Президента України Володимира Зеленського.