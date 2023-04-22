Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські літаки триматимуться подалі від кордонів України: Ігнат назвав причину arrow

Російські літаки триматимуться подалі від кордонів України: Ігнат назвав причину

22 квітня 2023 14:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Російські літаки триматимуться подалі від кордонів України: Ігнат назвав причину
Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Фото: Новини.Live
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

ЗРК Patriot триматимуть подалі російські літаки від українського кордону. Система допоможе там, де зараз противник застосовує авіабомби з літаків СУ-35.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

За його словами, Patriot триматиме російські літаки подалі від кордону України.

"Результат такий, що ми маємо вже Patriot. І ми маємо фактично весь спектр того західного озброєння, який нам обіцяли партнери. Ну і щоб "пазл" склався, його треба доповнити ще F-16. Зрозуміло, що цього очікують і пілоти, і взагалі вся Україна", — каже Ігнат.

Зазначимо, що комплаекс має значно більшу дальність, ніж С-300.

"Patriot, які прийшли — це суттєве підсилення. Ми знаємо, що комплекс має значно більшу дальність, ніж С-300, і це допоможе нам на певних напрямках, де зараз противник застосовує, зокрема, керовані авіабомби з літаків СУ-35. Чекаємо ще SAMP/T, це теж комплекс більш далекобійний, і NASAMS, який обіцяли нам норвезькі партнери", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, ми писали, що Резніков підтвердив, що ППО Patriot вже в Україні. Він зазначив, що це результат наполегливої ​​роботи під керівництвом Президента України Володимира Зеленського.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB