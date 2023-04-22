Российские самолеты будут держаться подальше от границ Украины: Игнат назвал причину

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Новости.

ЗРК Patriot будут держать дальше российские самолеты от украинской границы. Система поможет там, где сейчас противник применяет авиабомбы из самолетов СУ-35.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, Patriot будет держать российские самолеты подальше от границы Украины.

"Результат таков, что мы имеем уже Patriot. И мы имеем фактически весь спектр того западного вооружения, который нам обещали партнеры. Ну и чтобы "пазл" сложился, его надо дополнить еще F-16. Понятно, что этого ожидают и пилоты, и вообще вся Украина", — говорит Игнат.

Отметим, что комплаекс имеет гораздо большую дальность, чем С-300.

"Пришедшие Patriot — это существенное усиление. Мы знаем, что комплекс имеет значительно большую дальность, чем С-300, и это поможет нам на определенных направлениях, где сейчас противник применяет, в частности, управляемые авиабомбы из самолетов СУ-35. Ждем еще SAMP/T, это тоже комплекс более дальнобойный, и NASAMS, который обещали нам норвежские партнеры", — сказал Игнат.

Напомним, мы писали, что Резников подтвердил, что ПВО Patriot уже в Украине. Он отметил, что это результат настойчивой работы под руководством Президента Украины Владимира Зеленского.