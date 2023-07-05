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Російські обстріли: у Генштабі підсумували кількість ударів за минулу добу

5 липня 2023 06:50
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Інна Буряк
редактор
Російські обстріли: у Генштабі підсумували кількість ударів за минулу добу
Російська артилерія. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж доби російські окупаційні війська вдарили по Первомайському та Білому Колодязі Харківської області. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що по території України ймовірність ворожих ударів залишається високою.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Українські військові на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
Український захисник на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники переносять снаряди. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що близько 13:35 ворог завдав удару по місту Первомайський. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

Також ми писали, що прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу Первомайського. Наразі вже відомо про 31 пораненого, серед них 10-місячне немовля. 

Додамо, що в місті Первомайському внаслідок обстрілу було пошкоджено 9 житлових будинків. У багатоповерхівках повибивало вікна — обласна влада планує найближчим часом надати OSB-плити, щоб провести оперативний ремонт помешкань.

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