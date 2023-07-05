Российские обстрелы: в Генштабе подытожили количество ударов за минувшие сутки

Российская артиллерия. Фото: российские СМИ

За сутки российские оккупационные войска ударили по Первомайскому и Белому Колодцу Харьковской области. Кроме того, в результате вражеских обстрелов есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что по территории Украины вероятность вражеских ударов остается высокой.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинские военные на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники переносят снаряды. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что около 13:35 враг нанес удар по городу Первомайский. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома.

Также мы писали, что прокуроры и следователи полиции работают на месте обстрела Первомайского. Сейчас уже известно о 31 раненом, среди них 10-месячный младенец.

Добавим, что в Первомайском в результате обстрела были повреждены 9 жилых домов. В многоэтажках выбило окна — областные власти планируют в ближайшее время предоставить OSB-плиты, чтобы провести оперативный ремонт жилья.