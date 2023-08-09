Російські окупанти навчатимуть мелітопольських школярів керувати дронами

Керування дроном. Ілюстративне фото: google.com

Росіяни планують зробити зі школярів окупованого Мелітополя операторів дронів. За наказом президента РФ Володимира Путіна, в захопленому місті учнів старших класів будуть навчати основним військовим навичкам.

Про це пише РІА-Мелітополь.

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Зазначається, що дуже дивно лунає інформація про те, що старшокласники "отримають практичні вміння для активних дій в абсолютно різних життєвих ситуаціях".

"Але найцікавіше те, що з 1 вересня на уроках початкової військової підготовки старшокласники вивчатимуть основи бойового застосування безпілотників. Вкрай дивна навичка для школярів, погодьтеся", — наголошують у повідомленні.

Журналісти кажуть, що ключовим завданням системи освіти РФ — виховати солдата ще у школі.

"Витратний матеріал" для Росії

"А підростаюче покоління жителів окупованих територій, якраз і буде тим самим "витратним матеріалом", який Росія зі шкільної лави вирішила задіяти для вирішення проблеми нестачі "гарматного м'яса" на фронтах", — додали у повідомленні.

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Нагадаємо, окупанти шукають та погрожують людям, які відмовилися віддавати своїх дітей до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях України.