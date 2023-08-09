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Российские оккупанты будут обучать мелитопольских школьников управлять дронами

9 августа 2023 08:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российские оккупанты будут обучать мелитопольских школьников управлять дронами
Управление дроном. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне планируют сделать из школьников оккупированного Мелитополя операторов дронов. По приказу президента РФ Владимира Путина, в захваченном городе учеников старших классов будут учить основным военным навыкам.

Об этом пишет РИА-Мелитополь.

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Отмечается, что очень странно раздается информация о том, что старшеклассники "получат практические умения для активных действий в совершенно разных жизненных ситуациях".

"Но самое интересное, что с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки старшеклассники будут изучать основы боевого применения беспилотников. Крайне странный навык для школьников, согласитесь", — отмечают в сообщении.

Журналисты говорят, что ключевой задачей системы образования РФ является воспитание солдат еще в школе.

"Расходный материал" для России

"А подрастающее поколение жителей оккупированных территорий как раз и будет тем самым "расходным материалом", который Россия со школьной скамьи решила задействовать для решения проблемы нехватки "пушечного мяса" на фронтах", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Напомним, оккупанты ищут и угрожают людям, отказавшимся отдавать своих детей в российские школы на временно оккупированных территориях Украины.

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