Російські пропагандисти продовжують створювати фейки щодо України

Дівчина дивиться фейкові новини. Фото: Укрінформ

Російські пропагандисти не зупиняються фантазувати та поширювати фейки щодо України. Центр протидії дезінформації спростував маніпуляції та дезінформацію від РФ.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

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Російські фейки

Центр протидії дезінформації повідомляє про маніпуляції пропагандистами РФ:

"Незабаром Україні, можливо, не лише доведеться задовольнятися скромними гарантіями безпеки, а й упокоритися територіальним втратам", — написали російські телеграм канали з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

"Прапори СРСР і Росії заборонені в ЄС. Це означає, що 8 травня 1945 року фактично не відбулося. Німецькі танки — із залізними хрестами — повернулися на російські землі. Вони анонсують "Барбаросса 2.0", — написав бразильський журналіст Пепе Ескобар на своїй сторінці у Twitter.

Центр протидії дезінформації повідомляє про дезінформацію від Російської Федерації:

"Захист України від повітряного нападу також перешкоджає переговорам, створюючи хибне враження, що повітряну загрозу можна пом’якшувати нескінченно. Чим довше затягується переговорний процес, тим більше українців гине і тим більше шкоди завдається інфраструктурі України в довгостроковій перспективі", — написало американське видання The National Interest.

Також видання нібито засудило передачу ППО Patriot США. Однак ЦПД це все спростували і пояснили, що це дезінформація.

Нагадаємо, що мережею поширюється дезінформація від світових ЗМІ про війну в Україні. Крім дезінформації є маніпуляції від Європейських блогерів.