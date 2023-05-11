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Російські пропагандисти продовжують створювати фейки щодо України

11 травня 2023 13:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Російські пропагандисти продовжують створювати фейки щодо України
Дівчина дивиться фейкові новини. Фото: Укрінформ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російські пропагандисти не зупиняються фантазувати та поширювати фейки щодо України. Центр протидії дезінформації спростував маніпуляції та дезінформацію від РФ. 

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

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Центр протидії дезінформації повідомляє про маніпуляції пропагандистами РФ:

"Незабаром Україні, можливо, не лише доведеться задовольнятися скромними гарантіями безпеки, а й упокоритися територіальним втратам", — написали російські телеграм канали з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

"Прапори СРСР і Росії заборонені в ЄС. Це означає, що 8 травня 1945 року фактично не відбулося. Німецькі танки — із залізними хрестами — повернулися на російські землі. Вони анонсують "Барбаросса 2.0", — написав бразильський журналіст Пепе Ескобар на своїй сторінці у Twitter.

Центр протидії дезінформації повідомляє про дезінформацію від Російської Федерації:

"Захист України від повітряного нападу також перешкоджає переговорам, створюючи хибне враження, що повітряну загрозу можна пом’якшувати нескінченно. Чим довше затягується переговорний процес, тим більше українців гине і тим більше шкоди завдається інфраструктурі України в довгостроковій перспективі", — написало американське видання The National Interest.

Також видання нібито засудило передачу ППО Patriot США. Однак ЦПД це все спростували і пояснили, що це дезінформація.

Нагадаємо, що мережею поширюється дезінформація від світових ЗМІ про війну в Україні. Крім дезінформації є маніпуляції від Європейських блогерів.

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