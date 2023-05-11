Російські пропагандисти продовжують створювати фейки щодо України
Російські пропагандисти не зупиняються фантазувати та поширювати фейки щодо України. Центр протидії дезінформації спростував маніпуляції та дезінформацію від РФ.
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Російські фейки
Центр протидії дезінформації повідомляє про маніпуляції пропагандистами РФ:
"Незабаром Україні, можливо, не лише доведеться задовольнятися скромними гарантіями безпеки, а й упокоритися територіальним втратам", — написали російські телеграм канали з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.
"Прапори СРСР і Росії заборонені в ЄС. Це означає, що 8 травня 1945 року фактично не відбулося. Німецькі танки — із залізними хрестами — повернулися на російські землі. Вони анонсують "Барбаросса 2.0", — написав бразильський журналіст Пепе Ескобар на своїй сторінці у Twitter.
Центр протидії дезінформації повідомляє про дезінформацію від Російської Федерації:
"Захист України від повітряного нападу також перешкоджає переговорам, створюючи хибне враження, що повітряну загрозу можна пом’якшувати нескінченно. Чим довше затягується переговорний процес, тим більше українців гине і тим більше шкоди завдається інфраструктурі України в довгостроковій перспективі", — написало американське видання The National Interest.
Також видання нібито засудило передачу ППО Patriot США. Однак ЦПД це все спростували і пояснили, що це дезінформація.
Нагадаємо, що мережею поширюється дезінформація від світових ЗМІ про війну в Україні. Крім дезінформації є маніпуляції від Європейських блогерів.