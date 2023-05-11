Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские пропагандисты продолжают создавать фейки об Украине arrow

Российские пропагандисты продолжают создавать фейки об Украине

11 мая 2023 13:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Российские пропагандисты продолжают создавать фейки об Украине
Девушка смотрит фейковые новости. Фото: Укринформ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Российские пропагандисты не останавливаются фантазировать и распространять фейки по Украине. Центр противодействия дезинформации опроверг манипуляции и дезинформацию от РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

Российские фейки

Центр противодействия дезинформации сообщает о манипуляциях пропагандистами РФ:

"Вскоре Украине, возможно, не только придется довольствоваться скромными гарантиями безопасности, но и смириться с территориальными потерями", — написали российские телеграмм каналы со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

"Флаги СССР и России запрещены в ЕС. Это означает, что 8 мая 1945 года фактически не произошло. Немецкие танки - с железными крестами — вернулись на российские земли. Они анонсируют "Барбаросса 2.0", — написал бразильский журналист Пепе Эскобар на своей странице в Twitter.

Центр противодействия дезинформации сообщает о дезинформации от Российской Федерации:

"Защита Украины от воздушного нападения также препятствует переговорам, создавая ложное впечатление, что воздушную угрозу можно смягчать бесконечно. Чем дольше затягивается переговорный процесс, тем больше украинцев гибнет и тем больше ущерба наносится инфраструктуре Украины в долгосрочной перспективе", — написало американское издание The Государственный интерес.

Также издание якобы осудило передачу ПВО Patriot США. Однако ЦПД это все опровергли и объяснили, что это дезинформация.

Напомним, что сетью распространяется дезинформация от мировых СМИ о войне в Украине. Помимо дезинформации есть манипуляции от Европейских блоггеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Банки начали блокировать счета: закон №3048-IX вступил в силу

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас