Российские пропагандисты продолжают создавать фейки об Украине

Девушка смотрит фейковые новости. Фото: Укринформ

Российские пропагандисты не останавливаются фантазировать и распространять фейки по Украине. Центр противодействия дезинформации опроверг манипуляции и дезинформацию от РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Центр противодействия дезинформации сообщает о манипуляциях пропагандистами РФ:

"Вскоре Украине, возможно, не только придется довольствоваться скромными гарантиями безопасности, но и смириться с территориальными потерями", — написали российские телеграмм каналы со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

"Флаги СССР и России запрещены в ЕС. Это означает, что 8 мая 1945 года фактически не произошло. Немецкие танки - с железными крестами — вернулись на российские земли. Они анонсируют "Барбаросса 2.0", — написал бразильский журналист Пепе Эскобар на своей странице в Twitter.

Центр противодействия дезинформации сообщает о дезинформации от Российской Федерации:

"Защита Украины от воздушного нападения также препятствует переговорам, создавая ложное впечатление, что воздушную угрозу можно смягчать бесконечно. Чем дольше затягивается переговорный процесс, тем больше украинцев гибнет и тем больше ущерба наносится инфраструктуре Украины в долгосрочной перспективе", — написало американское издание The Государственный интерес.

Также издание якобы осудило передачу ПВО Patriot США. Однако ЦПД это все опровергли и объяснили, что это дезинформация.

Напомним, что сетью распространяется дезинформация от мировых СМИ о войне в Украине. Помимо дезинформации есть манипуляции от Европейских блоггеров.