Російські солдати відмовляються наступати на Харківщину — рух "Атеш"

Російські військові. Фото: росЗМІ

Один із агентів Атеш", який служить у складі мотострілецького батальйону 44-го армійського корпусу збройних сил Росії, заявив, що один з підрозділів категорично відмовився проводити наступальні дії в області Харкова. Він додав, що окупанти не хочуть йти в один кінець.

Про це повідомив рух "Атеш" у Telegram суботу, 11 травня.

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Росіяни відмовилися йти в наступ

За словами інформатора "Атеш", росіяни знають про міцні оборонні споруди на кордоні між Росією та Україною, а також були свідками невдалих спроб диверсійно-розвідувальних дій з боку російських військових.

"Зважаючи на це, коли на техніку було нанесено нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносять власним коштом). Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", — підкреслили в "Атеш".

Допис руху "Атеш"

Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував обстановку в регіоні.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильна та Борисівка.