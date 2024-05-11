Российские солдаты отказываются наступать на Харьковщину — движение "Атеш"
Один из агентов "Атеш", служащий в составе мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса вооруженных сил России, заявил, что одно из подразделений категорически отказалось проводить наступательные действия в области Харькова. Он добавил, что оккупанты не хотят идти в один конец.
Об этом сообщило движение "Атеш" в Telegram субботу, 11 мая.
Россияне отказались идти в наступление
По словам информатора "Атеш", россияне знают о крепких оборонительных сооружениях на границе между Россией и Украиной, а также были свидетелями неудачных попыток диверсионно-разведывательных действий со стороны российских военных.
"Учитывая это, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. (Опознавательные знаки, кстати, наносят за свой счет). Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги", — подчеркнули в "Атеше".
Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал обстановку в регионе.
Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничье — Стрелечье, Красное, Пыльная и Борисовка.
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