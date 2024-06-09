Кремль використовує російських співаків як частину своєї пропаганди

Співак Шаман. Фото: скриншот з відео

У Росії велика кількість їхніх співаків беруть участь в кремлівській пропаганді. За допомогою культури вони намагаються "об'єднати" народи колишнього СРСР.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі Ми Україна.

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"Так само можемо сказати, що зараз велика кількість російських співаків фактично використовують пропаганду. Взяти того самого Шамана, який пропагандує "рускій мір", Газманов нову пісню випустив так само… Це все частина пропаганди", — сказав представник РНБО.

Він пригадав 90-ті роки минулого століття, коли Росія використовувала культуру для того, щоб обʼєднувати народи колишнього Радянського Союзу.

"Тут є декілька аспектів: один з них — звʼязки всередині "культурної тусовки", — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я.

Також ми писали, що росіяни намагаються дискредитувати українську владу, яка підтримала революції у 2004 та 2014 роках. Для цього вони відкривають кримінальні справи проти чинних посадовців та оголошують їх в розшук.