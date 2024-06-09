Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские певцы являются частью кремлевской пропаганды — Коваленко назвал примеры arrow

Российские певцы являются частью кремлевской пропаганды — Коваленко назвал примеры

9 июня 2024 10:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кремль использует российских певцов как часть своей пропаганды
Певец Шаман. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В России большое количество их певцов принимают участие в кремлевской пропаганде. При помощи культуры они пытаются "объединить" народы бывшего СССР.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире "Ми Україна".

Читайте также:

Российская пропаганда

"Так же можем сказать, что сейчас большое количество российских певцов фактически используют пропаганду. Взять того самого Шамана, пропагандирующего "русский мир", Газманов новую песню выпустил так же… Это все часть пропаганды", — сказал представитель СНБО.

Он вспомнил о 90-х годах прошлого века, когда Россия использовала культуру для того, чтобы объединять народы бывшего Советского Союза.

"Здесь есть несколько аспектов: один из них — связи внутри "культурной тусовки", — пояснил Коваленко.

Напомним, вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья.

Также мы писали, что россияне пытаются дискредитировать украинские власти, которые поддержали революцию в 2004 и 2014 годах. Для этого они открывают уголовные дела против действующих чиновников и объявляют их в розыск.

Кремль
певец
россияне
пропаганда
дезинформация
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку