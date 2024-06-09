Кремль использует российских певцов как часть своей пропаганды

Певец Шаман. Фото: скриншот с видео

В России большое количество их певцов принимают участие в кремлевской пропаганде. При помощи культуры они пытаются "объединить" народы бывшего СССР.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире "Ми Україна".

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"Так же можем сказать, что сейчас большое количество российских певцов фактически используют пропаганду. Взять того самого Шамана, пропагандирующего "русский мир", Газманов новую песню выпустил так же… Это все часть пропаганды", — сказал представитель СНБО.

Он вспомнил о 90-х годах прошлого века, когда Россия использовала культуру для того, чтобы объединять народы бывшего Советского Союза.

"Здесь есть несколько аспектов: один из них — связи внутри "культурной тусовки", — пояснил Коваленко.

Напомним, вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья.

Также мы писали, что россияне пытаются дискредитировать украинские власти, которые поддержали революцию в 2004 и 2014 годах. Для этого они открывают уголовные дела против действующих чиновников и объявляют их в розыск.