Російські війська за вечір кілька разів обстріляли прикордонні території Сумщини
Ворог не припиняє обстріли українських територій. Так, протягом дня РФ добряче гатила по Сумській області.
Про це повідомляє Оперативне компандування "Північ" у Telegram.
За даними командування, лише за вечір ворог цілив по Сумщині 4 рази. Переважно — з мінометів та зі ствольної артилерії.
Зона ураження
Найбільше дісталося таким населеним пунктам:
- Вовківка,
- Білокопитове,
- Середина-Буда,
- Баранівка.
У командуванні також повідомили, що поки не володіють інформацією про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, 4 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Російські війська атакували місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. До того ж вони пошкодили житлові будинки.