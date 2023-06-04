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Російські війська за вечір кілька разів обстріляли прикордонні території Сумщини

4 червня 2023 23:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Російські війська за вечір кілька разів обстріляли прикордонні території Сумщини
Українські прикордонники на бойовому чергуванні. Фото: Державна прикордонна служба України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не припиняє обстріли українських територій. Так, протягом дня РФ добряче гатила по Сумській області.

Про це повідомляє Оперативне компандування "Північ" у Telegram.

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За даними командування, лише за вечір ворог цілив по Сумщині 4 рази. Переважно — з мінометів та зі ствольної артилерії.

Зона ураження

Найбільше дісталося таким населеним пунктам:

  • Вовківка,
  • Білокопитове,
  • Середина-Буда,
  • Баранівка.

У командуванні також повідомили, що поки не володіють інформацією про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 4 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Російські війська атакували місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. До того ж вони пошкодили житлові будинки.

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