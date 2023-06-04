РФ за вечер несколько раз обстреляла приграничные территории Сумской области
Враг не прекращает обстрелы украинских территорий. Так, в течение дня РФ изрядно обстреливала Сумскую область.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Telegram.
По данным командования, только этот за вечер враг целился по Сумской области 4 раза. Преимущественно из минометов и со ствольной артиллерии.
Зона поражения
Больше всего досталось таким населенным пунктам:
- Волковка,
- Белокопытное,
- Середина-Буда,
- Барановка.
В командовании также сообщили, что пока не владеют информацией о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.
Напомним, 4 июня, российские кафиры снова обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Российские войска атаковали город Волчанск. В результате обстрела погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. К тому же, они повредили жилые дома.