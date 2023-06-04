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РФ за вечер несколько раз обстреляла приграничные территории Сумской области

4 июня 2023 23:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ за вечер несколько раз обстреляла приграничные территории Сумской области
Украинские пограничники на боевом дежурстве. Фото: Государственная пограничная служба Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не прекращает обстрелы украинских территорий. Так, в течение дня РФ изрядно обстреливала Сумскую область.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Telegram.

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По данным командования, только этот за вечер враг целился по Сумской области 4 раза. Преимущественно из минометов и со ствольной артиллерии.

Зона поражения

Больше всего досталось таким населенным пунктам:

  • Волковка,
  • Белокопытное,
  • Середина-Буда,
  • Барановка.

В командовании также сообщили, что пока не владеют информацией о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.

Напомним, 4 июня, российские кафиры снова обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Российские войска атаковали город Волчанск. В результате обстрела погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. К тому же, они повредили жилые дома.

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