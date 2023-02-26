Російські військові скаржаться на отримання незаконних та злочинних наказів від командування

Російські військові

Чоловіки, які перебувають у мобілізованому російському підрозділі, переведеному в Україну, скаржаться на отримання злочинних наказів від командування. Вони розповіли про неналежне поводження з ними.

Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що військові з полку 1439. Вони вже виступали з подібним протестом у січні.

У відео, яке було опубліковано в суботу, угруповання наголошує, що вони отримали незаконні та злочинні накази від свого командування. Їх відправляють на фронт без "будь-якої підтримки".

"Ми мобілізовані з Іркутської області, полк 1439, які були відправлені в (самопроголошену Донецьку народну республіку) з міста Новосибірська 31 грудня 2022 року. Просимо допомогти розібратися з незаконними і злочинними наказами нашого командування... з бійців територіальної оборони за один день зробили штурмові загони і відправили на штурм опорного пункту Авдіївки — без жодної підтримки артилерії, зв'язку, саперів, розвідки — на знищення. Командири "ДНР" ведуть вогонь з кулеметів і БМП по наших мобілізованих через те, що вони відмовляються приєднуватися до штурмових підрозділів. Звертатися до місцевої військової прокуратури немає сенсу, оскільки вони в повній змові з командуванням… На даний момент цей батальйон майже повністю знищений", — заявив солдат.

Наприкінці відео російський військовий наголосив, що підрозділ перебуває у "безвихідному становищі". За його словами, "командування ДНР не дбає" про їх життя.

Нагадаємо, анексія "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" стане великою дипломатичною та фінансовою поразкою росії. Ці втрати рф відчуватиме ще довго після завершення війни.