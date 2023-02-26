Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські військові скаржаться на отримання незаконних та злочинних наказів від командування arrow

Російські військові скаржаться на отримання незаконних та злочинних наказів від командування

26 лютого 2023 16:32
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські військові скаржаться на отримання незаконних та злочинних наказів від командування
Російські військові
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чоловіки, які перебувають у мобілізованому російському підрозділі, переведеному в Україну, скаржаться на отримання злочинних наказів від командування. Вони розповіли про неналежне поводження з ними.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Деталі

Відомо, що військові з полку 1439. Вони вже виступали з подібним протестом у січні.

У відео, яке було опубліковано в суботу, угруповання наголошує, що вони отримали незаконні та злочинні накази від свого командування. Їх відправляють на фронт без "будь-якої підтримки".

"Ми мобілізовані з Іркутської області, полк 1439, які були відправлені в (самопроголошену Донецьку народну республіку) з міста Новосибірська 31 грудня 2022 року. Просимо допомогти розібратися з незаконними і злочинними наказами нашого командування... з бійців територіальної оборони за один день зробили штурмові загони і відправили на штурм опорного пункту Авдіївки — без жодної підтримки артилерії, зв'язку, саперів, розвідки — на знищення. Командири "ДНР" ведуть вогонь з кулеметів і БМП по наших мобілізованих через те, що вони відмовляються приєднуватися до штурмових підрозділів. Звертатися до місцевої військової прокуратури немає сенсу, оскільки вони в повній змові з командуванням… На даний момент цей батальйон майже повністю знищений", — заявив солдат.

Наприкінці відео російський військовий наголосив, що підрозділ перебуває у "безвихідному становищі". За його словами, "командування ДНР не дбає" про їх життя.

Нагадаємо, анексія "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" стане великою дипломатичною та фінансовою поразкою росії. Ці втрати рф відчуватиме ще довго після завершення війни.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:54 Два українські фільми отримали нагороди на фестивалі "Берлінале"

16:50 Через російські обстріли в Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків, — Терехов

16:50 Зміни для переселенців: чи спростить це доступ до виплат тим, хто переїхав до Одеси

16:34 На білоруському аеродромі, який рф використовує для запуску ракет, прогриміли вибухи

16:21 Компанія найбагатшої людини в Азії за місяць втратила понад 145 млрд доларів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:20 Посівна кампанія: аграрії Одещини вже отримали пів мільярда гривень кредитів

16:10 Німеччина, Британія та Франція поки не планують укладати оборонний пакт з Україною

Новина з фото

15:57 Українські військові інструктори завершили навчання у Литві

15:50 Пільги на комунпослуги: як одеситам, які втратили рідних-військовослужбовців отримати знижки від держави

Новина з фото

15:41 На Київщині стався вибух газу в будинку: подробиці

Новина з відео

14:28 ​​​​​​​Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий

Ексклюзив

12:40 Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

Новина з відео

10:43 Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

Новина з відео

06:35 Прощена неділя 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Прощена неділя 2023: що не можна робити, традиції та прикмети

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Новина з відео

22:28 Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Актуальне по темі

None 26 Лютий 16:54

Два українські фільми отримали нагороди на фестивалі "Берлінале"

None 26 Лютий 16:54

Через російські обстріли в Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків, — Терехов

None 26 Лютий 16:53

Зміни для переселенців: чи спростить це доступ до виплат тим, хто переїхав до Одеси

None 26 Лютий 16:55

На білоруському аеродромі, який рф використовує для запуску ракет, прогриміли вибухи

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB