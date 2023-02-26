Российские военные жалуются на получение незаконных и преступных приказов от командования
Мужчины, которые находятся в мобилизованном российском подразделении, переведенном в Украину, жалуются на получение преступных приказов от командования. Они рассказали о ненадлежащем обращении с ними.
Об этом сообщает CNN.
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Известно, что военные из полка 1439. Они уже выступали с подобным протестом в январе.
В видео, опубликованном в субботу, группировка отмечает, что они получили незаконные и преступные приказы от своего командования. Их отправляют на фронт без "какой-либо поддержки".
"Мы мобилизованные из Иркутской области, полк 1439, которые были отправлены в (самопровозглашенную Донецкую народную республику) из города Новосибирска 31 декабря 2022 года. Просим помочь разобраться с незаконными и преступными приказами нашего командования... из бойцов территориальной обороны за один день сделали штурмовые отряды и отправили на штурм опорного пункта Авдеевки — без всякой поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки — на уничтожение. Командиры "ДНР" ведут огонь из пулеметов и БМП по нашим мобилизованным из-за того, что они отказываются присоединяться к штурмовым подразделениям. Обращаться в местную военную прокуратуру нет смысла, поскольку они в полном сговоре с командованием... На данный момент этот батальон почти полностью уничтожен", — заявил солдат.
В конце видео российский военный подчеркнул, что подразделение находится в "безысходном положении". По его словам, "командование ДНР не заботится" об их жизни.
Напомним, аннексия "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" станет крупным дипломатическим и финансовым поражением россии. Эти потери рф будут испытывать еще долго после завершения войны.