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Російський Бєлгород знову під атакою — є потерпілі

27 березня 2024 01:20
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Бєлгороді 26 березня - що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Бєлгородській області Росії вчергове пролунали ввечері у вівторок, 26 березня. Регіон опинився під обстрілом.

Про це заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

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Пост Гладкова. Фото: скриншот

Вибухи у Бєлгороді 26 березня

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито 18 повітряних цілей на підльоті до міста", — написав Гладков.

За його словами, є один постраждалий: чоловік отримав осколкові поранення поперекової ділянки.

У Бєлгородському районі після відбиття повітряної атаки "з боку ЗСУ" в селищі Дубове, розповідає губернатор, посічено вікна у двох квартирах одного багатоквартирного будинку, різні ушкодження виявлено в десяти приватних домоволодіннях, посічено шість авто.

У селі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь і дві автівки. У селі Нікольське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння.

Нагадаємо, що нещодавно російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував мешканців Бєлгорода за скарги на постійні обстріли міста. Місцеві жителі теж вирішили не мовчати й різко відреагували на слова посіпаки Кремля.

Також ми писали, що 23 березня в Бєлгороді сталося влучання в декілька об'єктів міста, зокрема в бізнес-центр. Крім того, на атаку на Бєлгород місцева влада скаржилась і 20 березня. Виявили руйнування та постраждалого.

вибух
Бєлгородська область
війна в Україні
Росія

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