Взрывы в Белгороде 26 марта – что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Белгородской области России в очередной раз раздались вечером во вторник, 26 марта. Регион оказался под обстрелом.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Пост Гладкова. Фото: скриншот

Взрывы в Белгороде 26 марта

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 18 воздушных целей на подлете в город", — написал Гладков.

По его словам, есть один пострадавший: мужчина получил осколочные ранения поясничного участка.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки "со стороны ВСУ" в поселке Дубово, рассказывает губернатор, иссечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения обнаружены в десяти частных домовладениях, секли шесть авто.

В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения.

Напомним, что недавно российский пропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике жителей Белгорода за жалобы на постоянные обстрелы города. Местные жители тоже решили не молчать и резко отреагировали на слова муртадов Кремля.

Также мы писали, что 23 марта в Белгороде произошло попадание в несколько объектов города, в частности, в бизнес-центр. Кроме того, на атаку на Белгород местные власти жаловались и 20 марта. Обнаружили разрушение и пострадавшего.