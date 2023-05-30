Російський генерал Мізінцев став заступником Пригожина

Ексзаступник міноборони РФ Михайло Мізінцев. Фото: росЗМІ

Колишній заступник міністра оборони Росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-полковник Михайло Мізінцев підтвердив, що зараз виконує обов’язки заступника командувача ПВК "Вагнера". Євген Пригожин бачить його наступником російського міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це йдеться у щоденному звіті від Інституту вивчення війни (ISW).

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Співпраця Мізінцева та Пригожина

Пов’язаний з Кремлем мілблогер 29 травня опублікував інтерв’ю, в якому Мізінцев підтвердив попередні заяви про те, що він обійняв цю посаду. Він заявив, що він підтримував добрі стосунки з ПВК "Вагнер" протягом останніх десяти років, додатково підтверджуючи повідомлення про те, що фінансист "вагнерівців" Євген Пригожин використовував тісні зв’язки з Мізінцевим, щоб забезпечити ресурси для Вагнера, поки Мізінцев був у МО Росії.

Що каже Мізінцев про Бахмут

Мізінцев стверджував, що перебуває в Бахмуті і спостерігає за поточною операцією з надання допомоги на місці, і стверджував, що "Вагнер" проводить організований відхід. Він також високо оцінив командування "Вагнера" та виступив за те, щоб структура та управління ПВК стали моделлю для тотальної війни, яку Росія має вести.

Новий заступник Пригожина відмовився коментувати суперечки між Міністерством оборони Росії та ПВК "Вагнер", але підкреслив, що російські військові мають проблеми з боєприпасами та проводять широкомасштабну мобілізацію російського народу для перемоги в Україні.

Як Пригожин просуває Мізінцева

Раніше ISW оцінювало, що Пригожин, ймовірно, призначив Мізінцева заступником командувача ПВК "Вагнера", намагаючись зберегти доступ "вагнерівців" до поставок, і з того часу Пригожин просував Мізінцева як бажану заміну міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Оприлюднене підтвердження Мізінцевим своєї позиції та схвалення Вагнера, ймовірно, є частиною ширших зусиль Пригожина відстоювати більший вплив після захоплення Бахмута.

Нагадаємо, наприкінці квітня генерал-полковника Михайла Мізінцева звільнили з посади заступника міністра оборони РФ. Його називали "маріупольським м'ясником", він три місяці керував облогою Маріуполя.