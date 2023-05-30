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Российский генерал Мизинцев стал заместителем Пригожина

30 мая 2023 08:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российский генерал Мизинцев стал заместителем Пригожина
Экс-заместитель минобороны РФ Михаил Мизинцев. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший заместитель министра обороны России по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев подтвердил, что сейчас исполняет обязанности заместителя командующего ЧВК "Вагнера". Евгений Пригожин видит его преемником российского министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Сотрудничество Мизинцева и Пригожина

Связанный с Кремлем милблогер 29 мая опубликовал интервью, в котором Мизинцев подтвердил предварительные заявления, что он вступил в должность. Он заявил, что он поддерживал хорошие отношения с ЧВК "Вагнер" в течение последних десяти лет, дополнительно подтверждая сообщение о том, что финансист "вагнеровцев" Евгений Пригожин использовал тесные связи с Мизинцевым, чтобы обеспечить ресурсы для Вагнера, пока Мизинцев был в МО России.

Что говорит Мизинцев о Бахмуте

Мизинцев утверждал, что находится в Бахмуте и наблюдает за текущей операцией по оказанию помощи на месте, и утверждал, что "Вагнер" проводит организованный уход. Он также высоко оценил командование Вагнера и выступил за то, чтобы структура и управление ЧВК стали моделью для тотальной войны, которую Россия должна вести.

Новый заместитель Пригожина отказался комментировать споры между Министерством обороны России и ЧВК "Вагнер", но подчеркнул, что российские военные испытывают проблемы с боеприпасами и проводят широкомасштабную мобилизацию российского народа для победы в Украине.

Как Пригожин продвигает Мизинцева

Ранее ISW оценивало, что Пригожин, вероятно, назначил Мизинцева заместителем командующего ЧВК "Вагнера", пытаясь сохранить доступ "вагнеровцев" к поставкам, и с тех пор Пригожин продвигал Мизинцева как желаемую замену министра обороны России Сергея Шойгу. Обнародованное подтверждение Мизинцевым своей позиции и одобрение Вагнера, вероятно, является частью усилий Пригожина отстаивать большее влияние после захвата Бахмута.

Напомним, в конце апреля генерал-полковник Михаил Мизинцев был уволен с должности заместителя министра обороны РФ. Его называли "мариупольским мясником", он три месяца руководил осадой Мариуполя.

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