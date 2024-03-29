Російський підводний човен вперше за тиждень вийшов в Чорне море

Російський підводний човен "Алроса". Фото ілюстративне: росЗМІ

Чорноморський флот Росії вперше після тижневої перерви вивів на бойове чергування в Чорне море підводний човен. На борту субмарини перебуває чотири крилаті ракети "Калібр".

Про це інформують Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Росія вивела в Чорне море підводний човен

Найімовірніше, мова йде про дизель-електричний підводний човен "Новоросійськ", чиє озброєння якраз дорівнює чотирьом одиницям ракет зазначеного класу. Сили оборони закликали не ігнорувати сигнали повітряні тривоги через ймовірну загрозу від підводного корабля.

Джерело: Telegram

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!", — йдеться в повідомленні.

Новини Чорноморського флоту — що відомо

Нагадаємо, останнім часом з'явилася інформація про ймовірність пошкодження російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс".

Також ми повідомляли, що українські бійці пошкодили вузол зв'язку Чорноморського флоту, який був елементом управління російськими морпіхами.

Ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь", що може дуже сильно вдарити по військових маневрах корабельного складу ЧФ РФ