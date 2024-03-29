Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російський підводний човен вперше за тиждень вийшов в Чорне море arrow

Російський підводний човен вперше за тиждень вийшов в Чорне море

29 березня 2024 00:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Російський підводний човен вперше за тиждень вийшов в Чорне море
Російський підводний човен "Алроса". Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Чорноморський флот Росії вперше після тижневої перерви вивів на бойове чергування в Чорне море підводний човен. На борту субмарини перебуває чотири крилаті ракети "Калібр".

Про це інформують Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Росія вивела в Чорне море підводний човен

Найімовірніше, мова йде про дизель-електричний підводний човен "Новоросійськ", чиє озброєння якраз дорівнює чотирьом одиницям ракет зазначеного класу. Сили оборони закликали не ігнорувати сигнали повітряні тривоги через ймовірну загрозу від підводного корабля.

Російський підводний човен вперше за тиждень вийшов в Чорне море - фото 1
Джерело: Telegram

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!", — йдеться в повідомленні.

Новини Чорноморського флоту — що відомо

Нагадаємо, останнім часом з'явилася інформація про ймовірність пошкодження російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс".

Також ми повідомляли, що українські бійці пошкодили  вузол зв'язку Чорноморського флоту, який був елементом управління російськими морпіхами.

Ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь", що може дуже сильно вдарити по військових маневрах корабельного складу ЧФ РФ

Чорне море
Україна
ракети
небезпека
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом