Російський підводний човен вперше за тиждень вийшов в Чорне море
Чорноморський флот Росії вперше після тижневої перерви вивів на бойове чергування в Чорне море підводний човен. На борту субмарини перебуває чотири крилаті ракети "Калібр".
Про це інформують Сили оборони півдня України.
Росія вивела в Чорне море підводний човен
Найімовірніше, мова йде про дизель-електричний підводний човен "Новоросійськ", чиє озброєння якраз дорівнює чотирьом одиницям ракет зазначеного класу. Сили оборони закликали не ігнорувати сигнали повітряні тривоги через ймовірну загрозу від підводного корабля.
"Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!", — йдеться в повідомленні.
Новини Чорноморського флоту — що відомо
Нагадаємо, останнім часом з'явилася інформація про ймовірність пошкодження російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс".
Також ми повідомляли, що українські бійці пошкодили вузол зв'язку Чорноморського флоту, який був елементом управління російськими морпіхами.
Ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь", що може дуже сильно вдарити по військових маневрах корабельного складу ЧФ РФ
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