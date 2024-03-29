Российская подводная лодка впервые за неделю вышла в Черное море

Российская подводная лодка "Алроса". Фото иллюстративное: росСМИ

Черноморский флот России впервые после недельного перерыва вывел на боевое дежурство в Черное море подводную лодку. На борту субмарины находятся четыре крылатые ракеты "Калибр".

Об этом информируют Силы обороны юга Украины.

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Скорее всего, речь идет о дизель-электрической подводной лодке "Новороссийск", чье вооружение как раз равняется четырем единицам ракет указанного класса. Силы обороны призвали не игнорировать сигналы воздушных тревог из-за вероятной угрозы от подводного корабля.

Источник: Telegram

" Уровень ракетной опасности очень высок! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!", — говорится в сообщении.

Новости Черноморского флота — что известно

Напомним, в последнее время появилась информация о вероятности повреждения российского военно-разведывательного корабля "Иван Хурс".

Также мы сообщали, что украинские бойцы повредили узел связи Черноморского флота, который являлся элементом управления российскими морпехами.

Поражено также и здание военно-морской базы "Севастополь", что может очень сильно ударить по военным маневрам корабельного состава ЧФ РФ.