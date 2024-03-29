Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российская подводная лодка впервые за неделю вышла в Черное море arrow

Российская подводная лодка впервые за неделю вышла в Черное море

29 марта 2024 00:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российская подводная лодка впервые за неделю вышла в Черное море
Российская подводная лодка "Алроса". Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Черноморский флот России впервые после недельного перерыва вывел на боевое дежурство в Черное море подводную лодку. На борту субмарины находятся четыре крылатые ракеты "Калибр".

Об этом информируют Силы обороны юга Украины.

Читайте также:

Россия вывела в Черное море подлодку

Скорее всего, речь идет о дизель-электрической подводной лодке "Новороссийск", чье вооружение как раз равняется четырем единицам ракет указанного класса. Силы обороны призвали не игнорировать сигналы воздушных тревог из-за вероятной угрозы от подводного корабля.

Российская подводная лодка впервые за неделю вышла в Черное море - фото 1
Источник: Telegram

" Уровень ракетной опасности очень высок! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!", — говорится в сообщении.

Новости Черноморского флота — что известно

Напомним, в последнее время появилась информация о вероятности повреждения российского военно-разведывательного корабля "Иван Хурс".

Также мы сообщали, что украинские бойцы повредили узел связи Черноморского флота, который являлся элементом управления российскими морпехами.

Поражено также и здание военно-морской базы "Севастополь", что может очень сильно ударить по военным маневрам корабельного состава ЧФ РФ.

Черное море
Украина
ракеты
опасность
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом