Російський удар по Кривому Рогу — в місті запроваджують графіки відключення світла
Росіяни завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині в ніч проти неділі, 24 березня. Внаслідок атаки безпілотників у місті виникли проблеми з електропостачанням. Місцева влада запроваджує графіки аварійних відключень світла.
Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.
Проблеми з електроенергією в Кривому Розі після нічної атаки
Російські війська вкотре випустили свої дрони по українських містах. Через атаку в Кривому Розі зникло світло та є проблеми з постійним електропостачанням.
Вілкул вказав, що було вирішено запровадити в місті графіки аварійних відключень. За його словами, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури будуть переведені на генератори. Посадовець нагадав про 213 пунктів Незламності, які доступні для користування містян.
"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори. Нагадую, що у нас працює 213 Пунктів незламності, в яких все є. Також, будь ласка, зарядіть гаджети та павербанки", — написав Вілкул.
Нагадаємо, 24 березня о 01:00 у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах міста зникла електрика.
Також ми писали, що 22 березня Олександр Вілкул заявив, що в результаті ракетного обстрілу Кривого Рогу є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
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