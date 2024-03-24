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Російський удар по Кривому Рогу — в місті запроваджують графіки відключення світла

24 березня 2024 18:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Російський удар по Кривому Рогу — в місті запроваджують графіки відключення світла
Енергетик працює з лінією електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині в ніч проти неділі, 24 березня. Внаслідок атаки безпілотників у місті виникли проблеми з електропостачанням. Місцева влада запроваджує графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.

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Російські війська вкотре випустили свої дрони по українських містах. Через атаку в Кривому Розі зникло світло та є проблеми з постійним електропостачанням.

Вілкул вказав, що було вирішено запровадити в місті графіки аварійних відключень. За його словами, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури будуть переведені на генератори. Посадовець нагадав про 213 пунктів Незламності, які доступні для користування містян.

Мапа Пунктів незламності у Кривому Розі
Мапа пунктів Незламності у Кривому Розі. Фото: скриншот Google Maps

"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори. Нагадую, що у нас працює 213 Пунктів незламності, в яких все є. Також, будь ласка, зарядіть гаджети та павербанки", — написав Вілкул.

Скриншот допису Вілкула
Скриншот допису Вілкула

Нагадаємо, 24 березня о 01:00 у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах міста зникла електрика.

Також ми писали, що 22 березня Олександр Вілкул заявив, що в результаті ракетного обстрілу Кривого Рогу є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. 

війна
Кривий Ріг
електроенергія
Україна
Дніпропетровська область
електропостачання
Олександр Вілкул
генератори
відключення світла

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