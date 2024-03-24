Российский удар по Кривому Рогу — в городе вводят графики отключения света

Энергетик работает с линией электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Россияне нанесли удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине в ночь на воскресенье, 24 марта. В результате атаки беспилотников в городе возникли проблемы с электроснабжением. Местные власти вводят графики аварийных отключений света.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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Российские войска снова выпустили свои дроны по украинским городам. Из-за атаки в Кривом Роге исчез свет и есть проблемы с постоянным электроснабжением.

Вилкул указал, что было решено ввести в городе графики аварийных отключений. По его словам, больницы и объекты критической инфраструктуры будут переведены на генераторы. Чиновник напомнил о 213 пунктах Несокрушимости, которые доступны для пользования горожан.

Карта пунктов Несокрушимости в Кривом Роге. Фото: скриншот Google Maps

"Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы. Напоминаю, что у нас работает 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть. Также, пожалуйста, зарядите гаджеты и павербанки", — написал Вилкул.

Скриншот сообщения Вилкула

Напомним, 24 марта в 01:00 в Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги. В некоторых районах города исчезло электричество.

Также мы писали, что 22 марта Александр Вилкул заявил, что в результате ракетных обстрелов Кривого Рога есть попадание в объект критической инфраструктуры.