Росіян заохочують воювати вкраденою в українців землею. Фото: російські ЗМІ

Російським військовим обіцяють земельні ділянки на захоплених територіях півдня і сходу України. Таким чином місцеві колаборанти і тимчасова російська влада матеріально заохочують громадян РФ ставати до лав загарбницької армії.

Така інформація надійшла у розпорядження Центру національного спротиву.

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Окупаційні адміністрації останній рік активно "націоналізують" фермерські угіддя, які були вимушено залишені власниками. Іншими словами, на захоплених територіях росіяни "віджимають" приватну власність в українців і активно обіцяють її віддати російським військовими, як винагороду за участь у війні проти України.

Колаборанти "віджимають" фермерські господарства українців

Що стосується великих фермерських господарств, то їх вже передано під кураторство підставних осіб, які контролюються місцевими гауляйтерами. Наприклад, на Херсонщині великі фермерські господарства перейшли до рук довірених осіб колаборанта Володимира Сальдо.

Рініше ЗМІ повідомляли, що саме він прагне монополізувати розкрадання зерна з окупованих районів півдня України. Для цього, зокрема в квітні цього року Сальдо зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Це відбулося попри те, що держзрадник і колаборант перебуває під міжнародними санкціями.