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Российским военным обещают земельные участки на оккупированных территориях

24 мая 2023 19:56
- Зелинський Юрий
русским военным обещают землю на окупованных территориях
Россиян агитируют воевать украденной у украинцев землей. Фото: российские СМИ
- Зелинський Юрий

Российским военным обещают земельные участки на захваченных территориях юга и востока Украины. Таким образом, местные коллаборанты и временная российская власть хотят материально поощрить граждан РФ пополнять ряды захватнической армии. 

Такая информация поступила в распоряжение Центра Национального Сопротивления.

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Оккупационные администрации активно "национализируют" фермерские угодья, вынужденно оставленные владельцами. Другими словами, на захваченных территориях россияне "отжимают" частную собственность у украинцев и публично обещают ее российским военным — в качестве вознаграждения за участие в войне против Украины. 

Коллаборанты "отжимают" фермерские хозяйства украинцев

Что касается крупных фермерских хозяйств, то их уже передали под кураторство подставных лиц, которых контролируют местные гауляйтеры. Например, в Херсонской области крупные фермерские хозяйства находятся в руках доверенных лица коллаборанта Владимира Сальдо.

Ранее СМИ сообщали, что именно он стремится монополизировать разворовывание зерна в оккупированных районах юга Украины. В частности, для этого в апреле он зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании. Это произошло несмотря на то, что госпредатель и коллаборант находится под международными санкциями.

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