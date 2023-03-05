Модний дім Louis Vuitton опублікував ролик із символікою окупантів

Скриншот з відео

Модний дім Louis Vuitton, представляючи нову жіночу колекцію на Тижні моди у Парижі, потрапив у скандал. Все через відеоролик, у якому бренд показав кольори та символіку окупантів.

На це вже відреагували в Офісі президента України.

Що не так із новим рекламним роликом Louis Vuitton

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що такі дії всесвітньо відомого бренду під час війни в Україні неприпустимі.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 5, 2023

"Вже більше року росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і свастику V/Z. Елітний будинок моди, орієнтований на "російських багатіїв", вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю, чи не так, Louis Vuitton?" — написав Подоляк.

Примітно, що модний дім Louis Vuitton випустив рекламу, використавши червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V, яка вже стала символом російсько-української війни.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що одеський боксер Василь Ломаченко у США фотографувався з росіянином Ісламом Махачєвим, що підтримує російську агресію.