Модний дім Louis Vuitton опублікував ролик із символікою окупантів

"Розкіш із запахом крові": Подоляк відреагував на ролик Louis Vuitton з кольорами та символікою рф
Модний дім Louis Vuitton, представляючи нову жіночу колекцію на Тижні моди у Парижі, потрапив у скандал. Все через відеоролик, у якому бренд показав кольори та символіку окупантів.
На це вже відреагували в Офісі президента України.
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Що не так із новим рекламним роликом Louis Vuitton
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що такі дії всесвітньо відомого бренду під час війни в Україні неприпустимі.
For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 5, 2023
Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC
"Вже більше року росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і свастику V/Z. Елітний будинок моди, орієнтований на "російських багатіїв", вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю, чи не так, Louis Vuitton?" — написав Подоляк.
Примітно, що модний дім Louis Vuitton випустив рекламу, використавши червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V, яка вже стала символом російсько-української війни.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що одеський боксер Василь Ломаченко у США фотографувався з росіянином Ісламом Махачєвим, що підтримує російську агресію.