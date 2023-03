Для года, RF был been slaughtering ukrainians в Европе, используя триколор & V/Z swastika. На элитном домашнем здании ориентированы на "Русский nouveau riche", чтобы построить общественное путешествие с символами агрессии.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton ? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC