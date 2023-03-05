Модный дом Louis Vuitton опубликовал ролик с символикой окупантов

Скриншот с видео

Модный дом Louis Vuitton, представляя новую женскую коллекцию на Неделе моды в Париже, попал в скандал. Все из-за видеоролика, в котором бренд показал цвета и символику оккупантов.

На это уже отреагировали в Офисе президента Украины.

Что не так с новым рекламным роликом Louis Vuitton

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что подобные действия всемирно известного бренда во время войны в Украине недопустимы.

Для года, RF был been slaughtering ukrainians в Европе, используя триколор & V/Z swastika. На элитном домашнем здании ориентированы на "Русский nouveau riche", чтобы построить общественное путешествие с символами агрессии.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton ? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 5, 2023

"Уже больше года россия убивает украинцев в Европе, используя триколор и свастику V/Z. Элитный дом моды, ориентированный на "русских богачей", решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она облита кровью, не правда ли, Louis Vuitton?" — написал Подоляк.

Примечательно, что модный дом Louis Vuitton выпустил рекламу, использовав красный, синий и белый цвета, а также латинскую букву V, уже ставшую символом российско-украинской войны.

Напомним, накануне мы писали, что одесский боксер Василий Ломаченко в США фотографировался с россиянином Исламом Махачевым, поддерживающим российскую агрессию.