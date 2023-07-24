Розкол влади в РФ не вплине на хід війни, — міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: wikimedia.com

Хід війни з боку Росії залежить лише від рішення Путіна. Як показала ситуація з повстанням вагнерівців, жоден переворот в РФ не змінить того, що лише дії Кремля можуть впливати на політичне розв'язання війни.

Про це розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю РБК-Україна.

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На думку міністра оборони Естонії, внутрішні конфлікти в Росії, не можуть істотно вплинути на хід війни в Україні.

"Ми бачили, що це анітрохи не змінило хід війни. І хід війни з боку Росії залежить лише від рішення Путіна. Якщо він вирішить продовжувати, то він продовжуватиме. І без такого рішення з Кремля не буде політичного розв'язання цієї війни", — зазначив Певкур.

До того ж він зазначив, що бунт вагнерівців лише показав, що навіть коли Пригожин думав, що деякі підрозділи регулярної армії РФ приєднаються до нього, цього не сталося. На думку міністра оборони Естонії це і є знак, що наразі в РФ наразі немає сили здатної опиратись Кремлю.

"Хоча позиція Кремля була ослаблена, вона не слабка, і Кремлю не потрібно боятися, що хтось всередині забере у них владу", — підкреслив він.

Водночас Певкур не виключає,ю що повстання вагнерівців — лише штучно організована ФСБ акція для виявлення "кротів".

Чи можливе припинення війни в Україні за столом переговорів

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що розуміє бажання українців боротися з окупантами аж доки всі території не будуть звільнені.

"Український народ ніколи не здасться, і я знаю, що українці будуть боротися до того дня, коли їх територія буде вільною, і вони повернуть свою землю. Іншого рішення для українців не існує", — заявив він.

Також на думку Певкура, ніхто не може розповідати українському народу і лідерам України, що робити або як вести переговори. Таке право належить лише українцям.

"Ви можете говорити що завгодно Зеленському або хто-небудь інший може говорити що завгодно Зеленському. Але ці хлопці в окопах і в танках не зупинять війну, поки земля не буде вільною", — підсумував політик.

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