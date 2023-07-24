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Раскол власти в РФ не повлияет на ход войны, — министр обороны Эстонии

24 июля 2023 12:30
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Раскол власти в РФ не повлияет на ход войны, — министр обороны Эстонии
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: wikimedia.com
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Ход войны со стороны России зависит только от решения Путина. Как показала ситуация с восстанием вагнеровцев, ни один переворот в РФ не изменит того, что только действия Кремля могут влиять на политическое развязывание войны.

Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью РБК-Украина.

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По мнению министра обороны Эстонии, внутренние конфликты в России не могут существенно повлиять на ход войны в Украине.

"Мы видели, что это ничуть не изменило ход войны. И ход войны со стороны России зависит только от решения Путина. Если он решит продолжать, то он будет продолжать. И без такого решения из Кремля не будет политического развязывания этой войны", — отметил Певкур.

К тому же, он отметил, что бунт вагнеровцев лишь показал, что даже когда Пригожин думал, что некоторые подразделения регулярной армии РФ присоединятся к нему, этого не произошло. По мнению министра обороны Эстонии это и есть знак, что в настоящее время в РФ нет силы способной сопротивляться Кремлю.

"Хотя позиция Кремля была ослаблена, она не слаба, и Кремлю не нужно бояться, что кто-то внутри отнимет у них власть" , — подчеркнул он.

В то же время Певкур не исключает, что восстание вагнеровцев — лишь искусственно организованная ФСБ акция для обнаружения "кротов".

Возможно ли прекращение войны в Украине за столом переговоров

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что понимает желание украинцев бороться с оккупантами, пока все территории не будут освобождены.

"Украинский народ никогда не сдастся, и я знаю, что украинцы будут бороться до того дня, когда их территория будет свободной, и они вернут свою землю. Другого решения для украинцев не существует", — заявил он.

Также, по мнению Певкура, никто не может рассказывать украинскому народу и лидерам Украины, что делать или как вести переговоры. Такое право принадлежит только украинцам.

"Вы можете говорить что угодно Зеленскому или кто-нибудь другой может говорить что угодно Зеленскому. Но эти ребята в окопах и в танках не остановят войну, пока земля не будет свободной", — подытожил политик.

Напомним, в Британии отреагировали на чистки военной элиты РФ.

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