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Розмова Маска з Путіним восени минулого року: про що говорили

21 серпня 2023 23:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Розмова Маска з Путіним восени минулого року: про що говорили
Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американський мільардер Ілон Маск визнав, що восени минулого року говорив із російським президентом Владіміром Путіним. Таке він заявив у розмові з колишнім заступником голови Пентагону Коліном Калем.

Про це пише видання The New Yorker.

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Розмова Маска з Путіним

Ще у жовтні минулого року політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ. Це, за його словами, було перед публікацією "мирного плану" для України. 

Політолог написав, що, Путін у телефонній розмовіз Маском висловив свою "готовність вести переговори", але тільки за умови, якщо Україна визнає анексію Криму та чотирьох своїх областей, а також погодиться на постійний нейтралітет.

Сам Маск тоді заперечив факт розмови. Заявив, що з Путіним говорив ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Разом з тим, колишній заступник голови Пентагону Колін Калем стверджує, що Маск визнав сам факт розмови.  

"Він сказав: "Ну, у мене була чудова розмова з Путіним". І ми подумали: "Ох, це недобре", — згадує Колін Калем.

Зауважимо, вже влітку Міноборони США уклало зі SpaceX угоду на придбання для України терміналів супутникового зв'язку Starlink та послуг для їхнього використання українськими військовими.

Нагадаємо, із соціальної мережі X, відомої раніше як Twitter, зникне можливість блокувати інших користувачів. Власник платформи вважає, що ця функція "не має сенсу", тож зникне із X, за винятком приватних повідомлень.

Повідомляється, що зараз користувачі для уникнення образ, погроз чи суперечок можуть занести небажану ососбу до "чорного списку". Після цього заблокований акаунт більше не може переглядати повідомлення того, хто його забанив.

Маск натомість пропонує використовувати функцію "вимкнення" (mute), яка прибирає зі стрічки дописи іншого акаунта, але не блокує і не скасовує підписку на нього.

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