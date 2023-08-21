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Разговор Маска с Путиным осенью прошлого года: о чем говорили

21 августа 2023 23:59
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Лариса Голуб
Редактор
Разговор Маска с Путиным осенью прошлого года: о чем говорили
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американский миллиардер Илон Маск признал, что осенью прошлого года говорил с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в разговоре с бывшим заместителем председателя Пентагона Колином Калем.

Об этом пишет издание The New Yorker.

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Разговор Маска с Путиным

Еще в октябре прошлого года политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ. Это, по его словам, было перед публикацией мирного плана для Украины.

Политолог написал, что Путин в телефонном разговоре с Маском выразил свою "готовность вести переговоры", но только при условии, если Украина признает аннексию Крыма и четырех своих областей, а также согласится на постоянный нейтралитет.

Сам Маск тогда отрицал факт разговора. Заявил, что с Путиным говорил еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вместе с тем, бывший зампред Пентагона Колин Калем утверждает, что Маск признал сам факт разговора.

"Он сказал: "Ну, у меня был отличный разговор с Путиным". И мы подумали: "Ох, это нехорошо", — вспоминает Колин Калем.

Отметим, что уже летом Минобороны США заключило со SpaceX соглашение на приобретение для Украины терминалов спутниковой связи Starlink и услуг для их использования украинскими военными.

Напомним, из социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет возможность блокировать других пользователей. Владелец платформы считает, что эта функция "нет смысла", поэтому исчезнет из X, за исключением частных сообщений.

Сообщается, что сейчас пользователи во избежание оскорблений, угроз или споров могут занести нежелательную ососбу в "черный список". После этого заблокированный аккаунт больше не может просматривать сообщения забанившего.

Маск предлагает использовать функцию "выключения" (mute), которая убирает с ленты сообщения другого аккаунта, но не блокирует и не отменяет подписку на него.

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