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Розвідка Великої Британії оцінила ймовірність наступу на Дніпро

8 лютого 2023 15:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Британська розвідка оцінила ймовірність наступу на Дніпро
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна та росія присутні на островах у дельті Дніпра. Втім, тут відбувалися сутички та розвідувальні операції.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Звіт розвідки

Російські сили майже, напевно, використовували невеликі човни, щоб зберегти присутність на ключових островах. Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів.

Обидві сторони, ймовірно, також розмістили невеликі групи на Кінбурнській косі, яка панує над Дніпровською затокою.

"Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки та попереджати про будь-які спроби противника розпочати великий наступ через річку", — йдеться у повідомленні.

Розвідники уточнили, що вкрай малоймовірно, що рф спробує наступати на Дніпро. Для них це буде надзвичайно складно та дорого.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що роль росії як надійного експортера зброї, ймовірно, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Зараз росія змушена віддавати пріоритет виробленню зброї для власної армії, а не для експорту.

Як зазначається у повідомленні, ще до вторгнення в Україну частка росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нової зброї, що виробляється власними силами в Україні, а не постачанню партнерам.

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