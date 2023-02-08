Британская разведка оценила вероятность наступления на Днепр

Российские оккупанты

Украина и россия присутствуют на островах в дельте Днепра. Впрочем, здесь происходили столкновения и разведывательные операции.

Об этом сообщает британская разведка.

Отчет разведки

Российские силы почти наверняка использовали небольшие лодки, чтобы сохранить присутствие на ключевых островах. При этом Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов.

Обе стороны, вероятно, также разместили небольшие группы на Кинбурнской косе, которая господствует над Днепровским заливом.

"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать крупное наступление через реку", — говорится в сообщении.

Разведчики уточнили, что крайне маловероятно, что рф попытается наступать на Днепр. Для них это будет чрезвычайно сложно и дорого.

Напомним, британская разведка сообщила, что роль россии как надежного экспортера оружия, вероятно, подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями. Сейчас россия вынуждена отдавать приоритет выработке оружия для собственной армии, а не для экспорта.

Как отмечается в сообщении, еще до вторжения в Украину доля России на международном рынке оружия уменьшалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию нового, производимого собственными силами оружия в Украине, а не поставке партнерам.