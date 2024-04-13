Розвиток оборонної промисловості в Україні зменшить залежність від західної допомоги, — ISW

Оборонна промисловість. Ілюстративне фото: EPA

Міністр оборони України Рустем Умєров визначив пріоритетом на 2024 рік збільшення внутрішнього виробництва зброї та військової техніки в Україні. Таким чином вдасться зменшити залежність від західних поставок.

Про це пише ISW.

Читайте також:

Оборонна промисловість в Україні

Українські посадовці висловлювали наміри розширити оборонну промисловість всередині країни та за кордоном.

"Розвиток оборонно-промислової бази України з часом може дозволити підтримувати свою оборону проти Росії та задовольняти довгострокові потреби національної безпеки зі значним скороченням іноземної військової допомоги", — йдеться у звіті.

Речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що короткострокове та середньострокове надання західних засобів ППО стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість.

Це, своєю чергою, зменшить залежність України від західної допомоги й особливо допомоги США Україні в довгостроковій перспективі.

А Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ не може пом'якшити проблему відсутності достатньої кількості систем ППО та лише західні ЗРК Patriot дозволять захиститися від посилених обстрілів з боку Росії.

Аналітики стверджують, що США не потрібно буде надсилати Україні знову і знову великі пакети допомоги, якщо вона зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал.

Однак надання Заходом систем ППО і ракет має вирішальне значення для здатності захистити енергетичну інфраструктуру і оборонну промисловість України.

Раніше Зеленський закликав партнерів надати системи ППО для захисту Харкова від російських обстрілів.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має надію чимшвидше домовитись про надання семи установок системи протиповітряної оборони Patriot.