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Развитие оборонной промышленности в Украине уменьшит зависимость от западной помощи, — ISW

13 апреля 2024 07:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Развитие оборонной промышленности в Украине уменьшит зависимость от западной помощи, — ISW
Оборонная промышленность. Иллюстративное фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Украины Рустем Умеров определил приоритетом на 2024 год увеличение внутреннего производства оружия и военной техники в Украине. Таким образом, удастся уменьшить зависимость от западных поставок.

Об этом пишет ISW.

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Оборонная промышленность в Украине

Украинские чиновники выражали намерения расширить оборонную промышленность внутри страны и за рубежом.

"Развитие оборонно-промышленной базы Украины со временем может позволить поддерживать свою оборону против России и удовлетворять долгосрочные потребности национальной безопасности со значительным сокращением иностранной военной помощи", — говорится в отчете.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что краткосрочное и среднесрочное предоставление западных средств ПВО станет критически важным элементом способности Украины отстоять свою оборонную промышленность.

Это в свою очередь уменьшит зависимость Украины от западной помощи и особенно помощи США Украине в долгосрочной перспективе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ не может смягчить проблему отсутствия достаточного количества систем ПВО и только западные ЗРК Patriot позволят защититься от усиленных обстрелов со стороны России.

Аналитики утверждают, что США не нужно будет посылать Украине снова и снова большие пакеты помощи, если она сможет достаточно расширить свой оборонно-промышленный потенциал.

Однако, предоставление Западом систем ПВО и ракет имеет решающее значение для способности защитить энергетическую инфраструктуру и оборонную промышленность Украины.

Ранее Зеленский призвал партнеров предоставить системы ПВО для защиты Харькова от российских обстрелов.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется поскорее договориться о предоставлении семи установок системы противовоздушной обороны Patriot.

Европейский союз
США
оружие
военная помощь
война в Украине
производство

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