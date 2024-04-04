История НАТО, отношения Украины с Альянсом, перспективы войны НАТО с Россией

Встреча представителей НАТО. Фото: официальный сайт Альянса

4 апреля 1949 г. на свет появился главный военный союз Запада – НАТО. Сколько стран входит сейчас в состав Североатлантического альянса, станет ли частью НАТО Украина и насколько вероятна война коллективного Запада с Российской Федерацией – читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

История появления и расширения НАТО

4 апреля 1949 г. в Вашингтоне собрались представители 11 стран Европы и Соединенных Штатов Америки. Следствием этого собрания стало подписание Североатлантического договора. Именно это военно-политическое соглашение и сформировало ту структуру, которая сегодня отмечает свое 75-летие.

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Причин возникновения НАТО было ровно две. Во-первых, желание сделать невозможными следующие военные конфликты с Германией, которая за первую половину ХХ века развязала две мировые войны. Во-вторых, необходимость противодействовать совершенно очевидным угрозам со стороны Советского Союза, который как раз в конце 40-х начал процесс оформления своей оккупации стран Восточной Европы.

Германия сама стала членом Альянса уже в 1955 году. До сих пор является одним из ключевых европейских представителей НАТО. А СССР распался в 1991 году, после чего несколько бывших республик начали движение в направлении вступления в Североатлантический альянс. Эти страны – Эстония, Латвия и Литва – присоединились к НАТО вместе с четырьмя другими представителями восточного блока еще в марте 2004 года.

В настоящее время в состав Североатлантического альянса входят 32 страны. Последними уже во время полномасштабной российско-украинской войны присоединились к военному союзу Запада две северные страны – Швеция и Финляндия. Причем к такому решению их подтолкнула Россия – своей агрессией против Украины и, в перспективе, против этих нейтральных государств.

Как Украина не получила ПДЧ

Какая страна станет 33-м членом НАТО? Формально единственным претендентом, который на сегодняшний день имеет План действий по членству, является Босния и Герцеговина. Украина же ПДЧ до сих пор не получила – что, впрочем, не помешало нынешним украинским властям подать 30 сентября 2022 года заявку на вступление в Альянс по ускоренной (по понятной причине — войне, развязанной Россией) процедуре.

Кстати, свой ПДЧ наше государство могло и получить. Это должно было произойти в апреле 2008 года в Бухаресте. Но тогда Украина и другая постсоветская страна, Грузия, получили отпор – из-за позиции тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель. На которую в свою очередь влиял президент России Владимир Путин.

Впрочем, подчеркивает военный эксперт Дмитрий Снегирев, прокомментировавший для Новини.LIVE проблемы Украины на пути в НАТО, даже План по членству не смог бы уберечь нас от российской агрессии и полномасштабной войны.

Какие документы нужны Украине

Дело в том, что ПДЧ – это документ, налагающий определенные обязательства исключительно на соискателя. А страны-члены Альянса никаких обязанностей по неофитам обычно не имеют. Те гарантии безопасности, которые предоставили Финляндии и Швеции в 2022 году Соединенные Штаты (фактически это была та же статья 5 Североатлантического договора, когда все страны Альянса должны реагировать на агрессию против любого члена НАТО, как на агрессию против самих себя) – это уникальный случай, связанный с реальными угрозами со стороны России

А документ, ни к чему наших партнеров не обязывающий, Украина уже подписывала – это Будапештский меморандум. Поэтому только полноценное членство в Североатлантическом альянсе могло бы уберечь нашу страну от российского вторжения. Или неполноценное, "частичное".

Речь идет о варианте вступления Украины в НАТО при условии, что статья 5 – фактически требование к Альянсу воевать против России – действует только для тех регионов, которые уверенно контролируются ВСУ и украинским правительством. А за оккупированные на этот момент территории украинская армия должна воевать самостоятельно.

Будет ли война России с НАТО

Такой путь, уверен Снегирев, всерьез обсуждался в НАТО. Собственно, об этом говорят и заявления по этой теме, причем не только в СМИ, но и со стороны некоторых членов Альянса. Впрочем, этот шаг фактически будет означать отказ украинских властей от захваченных россиянами территорий – а на такое политическое самоубийство вряд ли кто-нибудь отважится.

Хотя само по себе членство Украины в НАТО в послевоенном будущем вряд ли кем-нибудь всерьез будет оспариваться. Потому что это единственный способ уберечь себя от последующих войн с Россией. Собственно, не столько статья 5 сама по себе – сколько "ядерный зонтик" трех членов Альянса (Британии, США и Франции). А на открытый конфликт с ядерными державами Россия, возможно, и не отважится.

Но, предположил эксперт, Кремль так или иначе готовится к нападению на страны НАТО. Самым проблемным регионом в этом плане являются страны Балтии и Польша, в частности, Сувалкский коридор – с одной стороны, соединяющий Польшу с Литвой, а с другой, разделяющий подконтрольную Путину Беларусь и российский полуэксклав, Калининградскую область.

Хотя, отметил Дмитрий Снегирев, в Альянсе прекрасно понимают эти угрозы – именно поэтому в последние годы проводят масштабные военные соревнования именно в этих проблемных регионах. Поэтому Владимиру Путину ясно дают понять, что не стоит даже пробовать нападать на НАТО. А также – что стоит заканчивать агрессию против Украины, потому что все равно наше государство фактически является частью коллективного Запада, а формализует свои отношения уже после войны.