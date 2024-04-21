Воздушная тревога сейчас утром 21 апреля в Украине. Какие области оказались в опасности из-за активности вражеской тактической авиации

Активность тактической вражеской авиации — какие области Украины в опасности
Воздушную тревогу в Украине сейчас, утром в воскресенье 21 апреля, объявили в двух областях. Красные на карте воздушных тревог Харьковская и Донецкая области.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Почему объявили воздушную тревогу утром 21 апреля
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Донецкой области 21 апреля в 04:17. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.
Обновлено: В 04:46 объявили тревогу в Херсонской области.
Напомним, вечером в субботу 20 апреля прогремели взрывы в Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьковский район под атакой оккупантов и призвал граждан находиться в укрытиях.
Ранее мы сообщали о том, что днем 20 апреля россияне нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. В результате этого обстрела оборвалась жизнь 50-летнего мужчины. Также есть раненые.
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