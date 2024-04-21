Воздушная тревога сейчас утром 21 апреля в Украине. Какие области оказались в опасности из-за активности вражеской тактической авиации

Ракета в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Воздушную тревогу в Украине сейчас, утром в воскресенье 21 апреля, объявили в двух областях. Красные на карте воздушных тревог Харьковская и Донецкая области.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Читайте также:

Карта воздушных тревог по состоянию на 04:17

Почему объявили воздушную тревогу утром 21 апреля

Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Донецкой области 21 апреля в 04:17. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 04:46 объявили тревогу в Херсонской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 04:46

Напомним, вечером в субботу 20 апреля прогремели взрывы в Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьковский район под атакой оккупантов и призвал граждан находиться в укрытиях.

Ранее мы сообщали о том, что днем 20 апреля россияне нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. В результате этого обстрела оборвалась жизнь 50-летнего мужчины. Также есть раненые.