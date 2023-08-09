Удары по Чонгарскому и Геническому мостам, причины, последствия, влияние на контрнаступление

Поражённый мост на границе между Херсонской областью и Крымом. Фото: росСМИ

Пока украинские войска продолжают прорывать минные поля и линии обороны российских оккупантов на южном фронте, под удар все чаще попадают важные логистические пути на границе Херсонской области и Крыма. Эти меткие обстрелы могут подтолкнуть россиян к повторению "жеста доброй воли", как это было осенью прошлого года в Херсоне.

Мосты под контролем. Огневым

Логистические пути российских оккупантов не сегодня стали одной из главных мишеней для украинской армии. Но пополнение запасов западными дальнобойными ракетами позволило бить по этим путям точнее и чаще. В конце прошлой недели под удар попали два таких пути — мосты на востоке Херсонской области, Чонгарский и Генический (точнее, соединяющий материк в районе Геническа с косой Арабатская стрелка, известным до войны морским курортом на Азовском море).

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Эти мосты, особенно Чонгарский, стратегически важны для переброски российских войск, техники и боеприпасов на южный фронт. Поскольку территория Запорожской области, как показали удары по базам оккупантов в Бердянске (на побережье Азовского моря), простреливается украинской армией полностью — то единственными относительно безопасными путями были дороги из Крыма. Сейчас и они под огневым контролем Сил обороны Украины.

И этот контроль, как показали события воскресенья, уже не сугубо теоретический, а воплощается на практике. Так или иначе, и Чонгарский мост, и дорога через Перекопский перешеек будут заблокированы для российских оккупационных войск. Чем это обернется для оккупантов?

Пора убегать

Известный военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новиини.LIVE обратились за комментарием, предположил, что ситуация в левобережной части Херсонской области сейчас складывается таким же образом, как осенью — на правом берегу Днепра. Тогда российские войска, постепенно теряя километр за километром на суше, были лишены главного — мостов через Днепр. Тех единственных транспортных артерий, которые позволяли поставлять на правый берег оружие и боеприпасы, позволяли подвозить новые подразделения для удерживания Херсона и окрестностей.

И, наконец, оккупационные войска оказались в настоящей херсонской ловушке. И вместо того, чтобы защищать "свой" город (как известно, Херсонская область в полном составе была вписана в Конституцию страны-агрессора, ее статус для самих россиян формально ничем не отличается от какой-то Белгородской или Костромской областей РФ), они просто сбежали, решив, что лучше сохранить хоть какие-нибудь силы, чем положить их в бесплодной борьбе за город.

Конечно, ситуация с левобережьем Херсона сугубо географически отличается от осенней. Но в нынешней истории есть два существенных фактора, которые делают ее похожей на прошлогоднее наступление ВСУ.

Последствия удара ВСУ по логистическим путям оккупантов

Фото: росСМИ

Во-первых, летнее контрнаступление Сил обороны Украины на Мелитопольском направлении постепенно дошло уже до второй линии российской обороны. Минные поля, по сути, пройдены, как и первая "линия Суровикина". Вторая линия, как утверждается, самая мощная, но и ее ВСУ, похоже, рано или поздно преодолеют. А после третьей перед украинской армией откроется ровная, как стол, приазовская степь. На которой уже не будет серьезных препятствий — кроме городов, которые при необходимости можно обойти и взять в кольцо, как сейчас происходит в Бахмуте. Поэтому группировка российских войск в Херсонской области в перспективе теряет пути на восток. Пути для снабжения оружием — или бегства.

Остаются южные транспортные артерии. Но, как видим, именно ими вооруженные силы Украины занялись всерьез. Конечно, с одного удара уничтожить все эти логистические пути невозможно, но ВСУ и не планируют останавливаться, тем более, что западные партнеры продолжают поставлять дальнобойные ракеты, против которых у российской ПВО мало что получается. Можно предположить, что рано или поздно российские войска на огромной территории левобережной Херсонской области окажутся в настоящей ловушке.

Поэтому, отметил Дмитрий Снегирев, нынешние удары по мостам на востоке Херсонщины являются вполне конкретным сигналом для оккупационных войск — пора бежать, чтобы не попасть в котел.

История повторяется

И этот сигнал, похоже, российское военное командование поняло правильно. Так как в последние дни появилась информация о переброске подразделений воздушно-десантных войск РФ из Херсонской области на территорию Запорожской области. А решение это никак не связано с теми пропагандистскими заявлениями о "захлебнувшемся контрнаступлении", о "невозможности для украинской армии форсировать Днепр" и т.д. Напротив, подчеркнул эксперт, россияне как раз поняли, что контрнаступление на Мелитопольском направлении доходит до решающей фазы — и решили, что лучше сохранить самую боеспособную, квалифицированную часть херсонской группировки.

В этом нет ничего нового или удивительного. В истории полно примеров подобных "жестов доброй воли" — и советское командование вывозило из Крыма 1941 кадровую армию, оставляя там на произвол судьбы мобилизованных, и французский император Наполеон I прежде всего приказал вывести за реку Березину свою гвардию, вокруг которой затем создал новую армию (хотя спастись удалось лишь 9 тысячам французских военных, а погибло, по разным данным, до 50 тысяч). Вывод главной ударной силы — это свидетельство близкого поражения, а не просто передислокация войск с одного направления на другое.

Последствия удара украинской ракеты по мосту на оккупированной территории

Фото: росСМИ

Кроме того, украинская армия, похоже, будет форсировать Днепр — по крайней мере, на неофициальном уровне уже появилась информация об успешных действиях некоторых подразделений ВСУ на левом берегу, о чем мы поговорим в следующих статьях. Командование оккупационного контингента не может не понимать, что в такой ситуации снять с фронта лучших из лучших — это фактически капитулировать, потому что попытки заткнуть дыру с помощью мобилизованных будут действенными ровно до того момента, пока эти мобилизованные не закончатся или не разбежатся.

А если, понимая, российские генералы именно так и делают — это означает только одно. Удар по мостам в Геническом районе уже принес результат. Россияне уже осознали, что ситуация на левобережье медленно, но неизбежно повторяет осеннее наступление ВСУ на Херсон. Именно поэтому оккупанты решили спасать самую боеспособную часть группировки заранее и без суровикинского пафоса.