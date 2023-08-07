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Втрати окупантів на 7 серпня: оновлені дані Генштабу

7 серпня 2023 08:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Втрати окупантів на 7 серпня: оновлені дані Генштабу
Бійці ЗСУ завдають удару по ворогу. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують зазнавати значних втрат у військовій техніці.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Впродовж 6 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати 540 російських окупантів. 

Окрім цього, ЗСУ знищили багато ворожої техніки, серед якої: танки, бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО та безпілотники. 

Загальні бойові втрати

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 250240 (+540) осіб ліквідовано;
  • танків — 4244 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 8270 (+8) од,
  • артилерійських систем — 4977 (+12) од,
  • РСЗВ — 709 (+4) од,
  • засоби ППО — 467 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  — 4154 (+28),
  • крилаті ракети  — 1377 (+18),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7451 (+10) од,
  • спеціальна техніка — 735 (+1).
Втрати російської армії на 7 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше ми повідомляли, минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують втрачати велику кількість своєї військової техніки.

Також ми писали, що українські військові продовжують нарощувати плацдарм для атаки на півдні України. Поки що ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.

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