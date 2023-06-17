Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

По состоянию на 17 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Очереди на границе Украины 17 июня

По состоянию на 00:00 17 июня очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

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Республика Польша:

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 50 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 10 л/а, 6 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 40 л/а, 9 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом не более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Венгрия:

"Тиса" — 18 л/а, 3 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Вилково" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 1 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Республика Молдова:

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, недавно польские пограничники сообщили о первом случае обстрела, нанесенного с территории Беларуси. Кроме того, этот случай представлял серьезную угрозу жизни польских служащих. Был поврежден автомобиль, в котором находились два пограничника.