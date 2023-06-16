Як українські прикордонники зустрічають "новеньких" окупантів на фронті

Українські військові готуються до запуску розвідувального дрона. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Українські прикордонники під Бахмутом "гостинно" зустрічають "новеньких" окупантів, які прибувають на фронт. Аеророзвідники з повітря нищать ворога.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.

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"Бахмутська ротація: прикордонники зустрічають "новеньких". Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: "Ласкаво просимо!" — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що охоронці кордонну ліквідували вісім окупантів, ще шість — поранено.

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

Окрім того, українські захисники показали як вміло знищують техніку окупантів. Так, ЗСУ поцілили в ворожий танк, після чого росіяни намагалися втекти.