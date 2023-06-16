Як українські прикордонники зустрічають "новеньких" окупантів на фронті
Українські прикордонники під Бахмутом "гостинно" зустрічають "новеньких" окупантів, які прибувають на фронт. Аеророзвідники з повітря нищать ворога.
Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.
Як прикордонники нищать окупантів з повітря
"Бахмутська ротація: прикордонники зустрічають "новеньких". Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: "Ласкаво просимо!" — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що охоронці кордонну ліквідували вісім окупантів, ще шість — поранено.
Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.
Окрім того, українські захисники показали як вміло знищують техніку окупантів. Так, ЗСУ поцілили в ворожий танк, після чого росіяни намагалися втекти.