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Як українські прикордонники зустрічають "новеньких" окупантів на фронті

16 червня 2023 14:04
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Як українські прикордонники зустрічають "новеньких" окупантів на фронті
Українські військові готуються до запуску розвідувального дрона. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські прикордонники під Бахмутом "гостинно" зустрічають "новеньких" окупантів, які прибувають на фронт. Аеророзвідники з повітря нищать ворога.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.

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Як прикордонники нищать окупантів з повітря

"Бахмутська ротація: прикордонники зустрічають "новеньких". Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: "Ласкаво просимо!" — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що охоронці кордонну ліквідували вісім окупантів, ще шість — поранено. 

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

Окрім того, українські захисники показали як вміло знищують техніку окупантів. Так, ЗСУ поцілили в ворожий танк, після чого росіяни намагалися втекти.

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