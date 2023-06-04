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Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 4 июня

4 июня 2023 06:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 4 июня
Очередь автомобилей на выезд из Украины на границе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на 4 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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По состоянию на 00:00 4 июня очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 20 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 70 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 10 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 1130 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, что своеобразное налаживание отношений с украинцами продемонстрировали белорусские пограничники. Около одного из пограничных пунктов из Украины они через громкоговоритель обратились к нашим защитникам границы. Предлагали борщ.

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