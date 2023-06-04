Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 4 июня
По состоянию на 4 июня появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Очереди на выезд из Украины
По состоянию на 00:00 4 июня очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 20 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 70 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 10 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 1130 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Напомним, что своеобразное налаживание отношений с украинцами продемонстрировали белорусские пограничники. Около одного из пограничных пунктов из Украины они через громкоговоритель обратились к нашим защитникам границы. Предлагали борщ.