Їжте самі, не вдавіться: білоруси намагалися заманити українців борщем

Українські прикордонники на завданні. Фото: ДПСУ

Своєрідне налагодження стосунків з українцями продемонстрували білоруські прикордонники. Біля одного з прикордонних пунктів з Україною вони через гучномовець звернулися до наших захисників кордону. Пропонували борщ.

Відповідне відео розмістила на своїй сторінці у Telegram Державна прикордонна служба України.

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З відео зрозуміло, що запис демонстрували біля прикордонного поста на річці Желонь.

З гучномовця жіночий голос лагідно розповідав про усі переваги та користь "унікальної страви східнослов’янської кухні".

Щоправда, при цьому розказали, що між білоруським та українським борщем є невеликі відмінності. Зазвичай до українського борщу додають квасолю, а до білоруського — більше картоплі.

І далі жіночий голос почав закликати українських прикордонників преходити на їхній бік.

"І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік — спробуйте наш білоруський борщ. Не пошкодуєте", — лунало з гучномовця.

Відповідь українських прикордонників

Українські прикордонники з відповіддю не забарилися.

"Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Бо нині білоруський борщ радше схожий на російські щі, навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, яким встромили у спину українців", — відповіли українські прикордонники.

Також додали, що нинішнє їхнє картопляне вариво за консистенцією подібне до тюремної баланди, аж ніяк не схоже на наш український борщ.

"Ми не раби, щоб куштувати ваш білоруський борщ.

Натомість радимо вам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А до того — їжте самі, не вдавіться. До себе вас не кличемо і наполегливо радимо залишатися на своїй території", — додали українскі прикордонники.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не бачить потреби для своєї країни приєднуватися до Союзної держави Росії та Білорусі або розвивати ядерну зброю. Таким чином Токаєв прокоментував нещодавню пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливості приєднання Казахстану до Союзної держави.