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Очередная воздушная тревога в Украине — какая угроза

24 марта 2024 00:39
обновлено: 01:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога в Украине сейчас 24 марта – где есть угроза
Ракета в небе. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 24 марта, прозвучала в некоторых областях после полуночи. Она была введена в связи с угрозой применения баллистического вооружения российскими оккупантами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 24 марта
Воздушная тревога 24 марта. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 24 марта

Первоначально существовала угроза вражеских "шахедов" в Черкасской области. Впоследствии БПЛА начали двигаться на Виннитчину.

Вместе с тем враждебные цели зашли в Кривой Рог на Днепропетровщине.

Карта тревог выглядит так:

Воздушная тревога 24 марта
Воздушная тревога 24 марта. Фото: скриншот

По данным мониторинговых каналов, зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья. Пока информация разная — может быть от 4 до 7 бортов.

Ориентировочное время пусков — после 03:00.

Позже стало известно о вылете еще 6-х Ту-95мс с аэродрома Энгельса.

В общем в воздухе РФ уже – 13 Ту-95мс

Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате пострадала 34-летняя женщина.

Также оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здание предприятия.

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