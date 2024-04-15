Обстрелы Харькова управляемыми авиабомбами, чем остановить атаки, нужна ли эвакуация

Последствия одного из ударов по Харьковской области. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

Российская оккупационная армия в последние месяцы начала обстреливать Харьков и другие населенные пункты региона управляемыми авиационными бомбами. Власти Харьковской области даже были вынуждены объявить эвакуацию в нескольких населенных пунктах. Нужна ли эвакуация и зачем россиянам нужны эти системные удары УАБами по Харькову – читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Обстрелы Харькова весной 2024 года

После неудачного наступления на Харьков весной 2022 года, потеряв контроль практически над всей захваченной территории этого украинского региона после Слобожанского контрнаступления в августе-сентябре 2022 года — российские оккупационные войска перешли к новому формату атак на ключевой город Востока Украины.

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Этим форматом стали воздушные атаки – сначала дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, а затем россияне начали активно использовать УАБы, управляемые авиационные бомбы. В апреле такие атаки на город-миллионник и другие населенные пункты пограничного региона стали постоянными, очень часто завершаясь гибелью мирных жителей.

Так, 4 апреля в результате удара по Харькову и Харьковскому району погибли пять человек. 6 апреля очередная атака отняла жизнь у восьми жителей Харькова. А 10 апреля удар по продуктовому магазину и аптеке в селе Липцы Харьковского района обернулся гибелью трех местных жителей.

Нужна ли эвакуация

В конце концов, руководство Харьковской областной военной администрации объявило о необходимости принудительной эвакуации жителей сразу 47 населенных пунктов региона. Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать ситуацию, отметил, что такое решение является практическим и полезным, поскольку эти населенные пункты находятся фактически на линию фронта, поэтому опасность для мирных жителей там очень серьезна.

Хотя, подчеркнул Снегирев, российские оккупанты своими систематическими ударами управляемыми авиабомбами по Харьковской области планировали прежде всего спровоцировать массовую миграцию населения региона. Это россиянам нужно для того, чтобы поднять градус напряжения в Харькове, перегрузить логистические пути Харьковской области (как железную дорогу, так и автомобильные дороги) – и, как следствие, дискредитировать представителей государственной и местной власти региона.

Словом, никакая подготовка к возможному новому наступлению на Харьков сухопутными войсками в этой ситуации не пахнет. Россияне, потерпев в битве за этот город серьезное поражение, решили нанести удары другим путем. А затем, создав проблемы жителям города-миллионника, использовать ситуацию в Харькове для своей очередной информационной спецоперации.

Российские добровольцы должны продолжать войну

Что же делать Украине, украинским властям и Вооруженным силам Украины в ситуации, которая сложилась вокруг Харькова? Прежде всего, усиливать защиту неба над городом. Системы противовоздушной обороны, подчеркнул Дмитрий Снегирев, является одним из ключевых факторов безопасной жизни во втором по численности населения городе Украины.

И здесь стоит вспомнить слова бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, ныне – депутата Европарламента (фракция Renew, которая с начала полномасштабной войны поддерживает Украину), который на днях заявил, что у стран Евросоюза есть 100 комплексов Patriot, поэтому они могли поделиться, скажем, семью такими комплексами из Украины, что значительно усилило бы оборону ключевых украинских городов и стратегически важных объектов.

Но, отметил эксперт, вопрос не только в возможности успешного отражения воздушных атак – необходимо и исключать такие атаки. Для этого требуются эффективные контрдействия. Так, отметил Снегирев, одним из факторов успеха могут стать рейды "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и других подразделений, состоящих из граждан Российской Федерации и воюющих на стороне Украины.

Как помогут F-16

Впрочем, подчеркнул эксперт, это должны быть не просто атаки на населенные пункты пограничных областей – а точечные удары по конкретным военным объектам, в частности аэродромам. Это нужно для того, чтобы российская армия не могла использовать эти объекты для своих воздушных атак по Харькову и другим приграничным населенным пунктам.

Еще одним мощным фактором влияния на российскую авиацию и ракетные войска, ведущие сейчас войну против Харькова и Харьковской области, станут американские истребители F-16, подготовка к которым украинских летчиков скоро заканчиваются. Эта авиационная техника поможет отогнать российские самолеты вглубь территории Российской Федерации настолько, что те не смогут обстреливать управляемыми авиационными бомбами Харьков.

Российская Федерация, признав свою неспособность захватить Харьков (а все эти слухи о возможности нового наступления – это не более чем попытка психологически надавить на Украину, украинцев и Запад), решила, по крайней мере, выгнать из этого города жителей благодаря авиационным ударам. А насколько успешными будут эти действия оккупантов – зависит от решений как украинской власти, так и западных партнеров.