Обстріли Харкова керованими авіабомбами, чим зупинити атаки, чи потрібна евакуація

Наслідки одного із ударів по Харківщині. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Російська окупаційна армія в останні місяці почала обстрілювати Харків та інші населені пункти цього регіону керованими авіаційними бомбами. Влада Харківщини навіть була змушена оголосити евакуацію в кількох населених пунктах. Чи потрібна евакуація і навіщо росіянам потрібні ці системні удари КАБами по Харкову – читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Обстріли Харкова навесні 2024 року

Після невдалого наступу на Харків навесні 2022 року, втративши контроль практично над усією захопленою територію цього українського регіону після Слобожанського контрнаступу в серпні-вересні 2022 року, російські окупаційні війська перейшли до нового формату атак на ключове місто Сходу України.

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Цим форматом стали повітряні атаки – спочатку дронами, крилатими та балістичними ракетами, а потім росіяни почали активно використовувати КАБи, керовані авіаційні бомби. У квітні такі атаки на місто-мільйонник та інші населені пункти прикордонного регіону стали постійними, дуже часто завершуючись загибеллю мирних жителів.

Так, 4 квітня внаслідок удару по Харкову та Харківському району загинуло п’ятеро людей. 6 квітня чергова атака відібрала життя у восьми мешканців Харкова. А 10 квітня удар по продуктовій крамниці та аптеці у селі Липці Харківського району обернувся загибеллю трьох місцевих жителів.

Чи потрібна евакуація

Врешті-решт, керівництво Харківської обласної військової адміністрації оголосило про необхідність примусової евакуації мешканців відразу 47-ми населених пунктів регіону. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням прокоментувати ситуацію, зазначив, що таке рішення є практичним і корисним, оскільки ці населені пункти перебувають фактично на лінії фронту, тож небезпека для мирних жителів там є дуже серйозною.

Хоча, підкреслив Снєгирьов, російські окупанти своїми систематичними ударами керованими авіабомбами по Харківській області планували перш за все саме спровокувати масову міграцію населення регіону. Це росіянам потрібно для того, аби підняти градус напруги в Харкові, перевантажити логістичні шляхи Харківської області (як залізницю, так і автомобільні дороги) — і, як наслідок, дискредитувати представників державної та місцевої влади регіону.

Словом, жодною підготовкою до можливого нового наступу на Харків сухопутними військами в цій ситуації не пахне. Росіяни, зазнавши у битві за це місто серйозної поразки, вирішили завдати ударів інакшим шляхом. А потім, створивши проблеми мешканцям міста-мільйонника, використати ситуацію в Харкові для своєї чергової інформаційної спецоперації.

Російські добровольці мають продовжувати війну

Що ж робити Україні, українській владі та Збройним силам України у ситуації, яка склалася навколо Харкова? Перш за все — посилювати захист неба над містом. Системи протиповітряної оборони, підкреслив Дмитро Снєгирьов, є одним із ключових факторів безпечного життя у другому за кількістю населення місті України.

І тут варто згадати слова колишнього прем’єр-міністра Бельгії Гі Верхофстадта, нині – депутата Європарламенту (фракція Renew, яка з початку повномасштабної війни підтримує Україну), який днями заявив, що країни Євросоюзу мають 100 комплексів Patriot, тож вони могли б поділитися, скажімо, сімома такими комплексами з Україною, що значно посилило б оборону ключових українських міст та стратегічно важливих об’єктів.

Але, зазначив експерт, питання не тільки в можливості успішного відбиття повітряних атак – необхідно і унеможливлювати такі атаки. Для цього потрібні ефективні контрдії. Так, наголосив Снєгирьов, одним із факторів успіху можуть стати рейди "Русского добровольческого корпуса", легіону "Свобода России" та інших підрозділів, які складаються з громадян Російської Федерації та воюють на боці України.

Як допоможуть F-16

Втім, підкреслив експерт, це мають бути не просто атаки на населені пункти прикордонних областей — а точкові удари по конкретних військових об’єктах, зокрема, аеродромах. Це потрібно для того, аби російська армія не могла використовувати ці об’єкти для своїх повітряних атак по Харкову та інших прикордонних населених пунктах.

Ще одним потужним фактором впливу на російську авіацію та ракетні війська, які ведуть зараз війну проти Харкова та Харківської області, стануть американські винищувачі F-16, підготовка на яких українських льотчиків скоро закінчуються. Ця авіаційна техніка допоможе відігнати російські літаки углиб території Російської Федерації настільки, що ті не зможуть обстрілювати керованими авіаційними бомбами Харків.

Російська Федерація, визнавши свою неспроможність захопити Харків (а усі ці чутки про можливість нового наступу — це не більше ніж спроба психологічно натиснути на Україну, українців та Захід), вирішила принаймні вигнати з цього міста мешканців завдяки авіаційним ударам. А наскільки успішними будуть ці дії окупантів – залежить від рішень як української влади, так і західних партнерів.